Какие из перечисленных местоимений есть в данных предложениях А) Для понимания ??аже самых простых китайских текстов необходимо знание не менее двух тысяч иероглифов, а в более сложных текстах применяется 5–6 тысяч иероглифов...

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Какие из перечисленных местоимений есть в данных предложениях А) Для понимания ??аже самых простых китайских текстов необходимо знание не менее двух тысяч иероглифов, а в более сложных текстах применяется 5–6 тысяч иероглифов Б) Основной недостаток иероглифического письма — его многознаковость и сложность В) Но переход на буквенно-звуковое письмо (такой проект разработан лингвистами) создал бы разрыв с многовековой старой культурой Китая, воплощённой в иероглифической письменности Г) Поэтому обучение чтению и письму, ..чтению классической китайской литературы, требует многих лет, что очень затрудняет распространение грамотности в народе 1) притяжательное, указательное и относительное 2) личное, указательное и вопросительное 3) притяжательное, вопросительное и указательное 4) личное, указательное и относительное

Автор: Гость