Етистик созине сойлем курау
Қазақ тiлi
Етистик созине сойлем курау
Ответ(ы):
Гость:
Етістік кейде баяндауыштың рөлін атқарады
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