Физика по мелким камешкам ходить босыми ногами больно. Почему человек не испытывает боли, если ходит по таким же камням в воде

Физика
Физика по мелким камешкам ходить босыми ногами больно. Почему человек не испытывает боли, если ходит по таким же камням в воде
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Его облегчает выталкивающая сила. Это закон Архимеда
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