Как переводится по татарски ап ак 4 класс

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Как переводится по татарски ап ак 4 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
on tatarski up AK 4 class вроде так)
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