Пожалуйст апомогите составить условие к задаче. Только условие. Скорость велосип??диста 15 км/ч, а скорость пешехода на 9,7 км/ч меньше. С какой скоростью они приближаются к друг другу.

Математика
Пожалуйст апомогите составить условие к задаче. Только условие. Скорость велосип??диста 15 км/ч, а скорость пешехода на 9,7 км/ч меньше. С какой скоростью они приближаются к друг другу.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Скорость велосипидиста  15 скорость пешехода            15-9.7 скорость приближения     15+15-9.7
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