Пожалуйст апомогите составить условие к задаче. Только условие. Скорость велосип??диста 15 км/ч, а скорость пешехода на 9,7 км/ч меньше. С какой скоростью они приближаются к друг другу.

Математика

Пожалуйст апомогите составить условие к задаче. Только условие. Скорость велосип??диста 15 км/ч, а скорость пешехода на 9,7 км/ч меньше. С какой скоростью они приближаются к друг другу.

Автор: Гость