Когда к найденному золоту можно применить определение "самородок"
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Когда к найденному золоту можно применить определение "самородок"
Ответ(ы):
Гость:
Самородком можно назвать природный слиток золота разных размеров.Часто он имеет включения разных минералов. Такие слитки переплавляют и очищают на аффинажных заводах.
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