Нужно написать сочинение-рассуждение в форме ответа писателю на тему: "городской ??еловек редко встречается с землёй"
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Нужно написать сочинение-рассуждение в форме ответа писателю на тему: "городской ??еловек редко встречается с землёй"
Ответ(ы):
Гость:
Тэкс. Понятие о выражении "городской человек редко встречается с землей" я понимаю так, что человек редко видит землю. Тоесть. Земля закатана асфальтом, вокруг везде мусор и везде все загрязнённо. Земля — это свежий воздух, чистота и красота природы. А человек всю эту красоту скрыл. ну эм...
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