Как найти производную со степенью на корне

Математика
Как найти производную со степенью на корне
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эта степень не играет роли! Формула производной та же 1/2каких-либо корня.
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