Ежедневно каждый болеющий гриппом человек может заразить 4 окружающих. Население нашего поселка 2200 человек. Через сколько дней заболеют гриппом все жители этого поселка?

Алгебра
Ежедневно каждый болеющий гриппом человек может заразить 4 окружающих. Население нашего поселка 2200 человек. Через сколько дней заболеют гриппом все жители этого поселка?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Через 550 дней все жители заболеют
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