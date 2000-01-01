Животный и ростительный мир реки обь
География
Животный и ростительный мир реки обь
Ответ(ы):
Гость:
Осетр,стерлядь,лещ,щука,окунь.Ива,Береза,Клен,Тополь
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