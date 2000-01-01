Представь что ты оказался на необитаемом острове. Напиши, как и из чего ты... СДЕЛАЕШЬ СЕБЕ ЖИЛИЩЕ ИЗГОТОВИШЬ ОДЕЖДУ СДЕЛАЕШЬ ПОСУДУ ДОБУДЕШЬ ОГОНЬ НАЙДЁШЬ И ПРИГОТОВИШЬ ЧТО-НИБУДЬ СЕБЕ НА ОБЕД СДЕЛАЕШЬ ЛОДКУ ИЛИ ПЛОТ ИЗ...

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Представь что ты оказался на необитаемом острове. Напиши, как и из чего ты... СДЕЛАЕШЬ СЕБЕ ЖИЛИЩЕ ИЗГОТОВИШЬ ОДЕЖДУ СДЕЛАЕШЬ ПОСУДУ ДОБУДЕШЬ ОГОНЬ НАЙДЁШЬ И ПРИГОТОВИШЬ ЧТО-НИБУДЬ СЕБЕ НА ОБЕД СДЕЛАЕШЬ ЛОДКУ ИЛИ ПЛОТ ИЗГОТОВИШЬ ОБУВЬ ПОДАШ СИГНАЛ О ПОМОЩИ ПОМОГИТЕ ПЛИЗ ! ЭТО СРОЧНО! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если я окажусь на необитаемом острове, то сразу же сделаю из больших веток, листьев и брусков себе дом. Так же изготовлю из лиан и листьев себе одежду на всякий пожарный. Древним способом я добуду огонь, т.е. 2 камня и палка. Похожу по острову и поищу что-нибудь мне знакомое: бананы, грейпфрут и т.д. . Около моего домика всегда будет стоять деревянный плот. Обувь я изготовлю так же как и одежду. Ветками деревьев, листьями я сделаю на песке надпись СОС и закреплю лианами. Но это если будет пролетать самолет, если корабль то я буду подавай знаки, прыгать, что бы меня заметили...
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