Решите с действиями эти примеры
Математика
Решите с действиями эти примеры
Ответ(ы):
Гость:
38,68 + 9,003- 27,894 = ( 38,68 + 9, 003 ) - 27,894 = 47,683 - 27,894 = 19,789 65.1 - 49.08 + 5.238 = (65.1 - 49.08 ) + 5.238 = 16.02-5.238 = 10.782 729.22 - 600.99 + 0.07 = (729.22 - 600.99) + 0.07 = 128.23 - 0.07 = 128.16
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