Проволоку длинной 150 м разделили на 2 части
Математика
Проволоку длинной 150 м разделили на 2 части
Ответ(ы):
Гость:
1 часть равна 75метров
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