Укащать над словами к какой группе слов относятся у опушки стоит сосна
Русский язык
Укащать над словами к какой группе слов относятся у опушки стоит сосна
Ответ(ы):
Гость:
Опушка соснового леса, цветы колючего шиповника, лучи зимнего солнца, хлопья пушистого снега, стакан горячего чая, остановились у гигантского дуба, жду новогоднего праздника. Лучи зимнего солнца проскальзывали сквозь окно и ложились на загруженный книгами стол
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