Определить массу сульфида Fe(2) образующегося при взаимодействии 120г серы с железом

Химия
Определить массу сульфида Fe(2) образующегося при взаимодействии 120г серы с железом
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано:  m (S)= 120г Fe ----------------- m (FeS)=? ----------------- Fe + S= FeS 2) Ищем n(S) n (S)= m:M M(S)= 32 г/моль n(S)= 120:32=3.75 моль n (FeS)= n (S)= 3.75 3) m=Mn M (FeS)= 56+32= 88 г/моль m(FeS)= 88 x 3.75= 330 г.  Ответ: m (FeS)= 330 г
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