Помогите не могу решить номер 7.76

Математика
Помогите не могу решить номер 7.76
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Там вроде всё просто. Подставляешь место букв числа, которые даны, убираешь модуль и решаешь.
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