Написать причину саламинской битвы,кто участвовал и итог битвы.
История
Написать причину саламинской битвы,кто участвовал и итог битвы.
Ответ(ы):
Гость:
Причина нападение персов под командованием дария 2 итог персы обращен ы в бегство битва была в саламиснкой бухте
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