СРОЧНО! Помогите записать поморфемно слово : Баскетбол
Русский язык
СРОЧНО! Помогите записать поморфемно слово : Баскетбол
Ответ(ы):
Гость:
Корень - БАСКЕТ; корень - БОЛ; нулевое окончание.
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