Игра кто больше не меняя окончаний имен прилагательных составьте с ними словосоч??тания так чтобы имена прилагательные были употреблены или в разных падежах или в разных родах Слова:Родной,далёкой,стальной,чужой,важной

Русский язык
Игра кто больше не меняя окончаний имен прилагательных составьте с ними словосоч??тания так чтобы имена прилагательные были употреблены или в разных падежах или в разных родах Слова:Родной,далёкой,стальной,чужой,важной
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