При выкапывании ямки для посадки деревьев мальчик надовил на лопату с силой 100Н.Какую площадь имеет кромка лопаты,если давление на землю оказалось равным 800кПа?

Физика

При выкапывании ямки для посадки деревьев мальчик надовил на лопату с силой 100Н.Какую площадь имеет кромка лопаты,если давление на землю оказалось равным 800кПа?

Автор: Гость