При выкапывании ямки для посадки деревьев мальчик надовил на лопату с силой 100Н.Какую площадь имеет кромка лопаты,если давление на землю оказалось равным 800кПа?

Физика
При выкапывании ямки для посадки деревьев мальчик надовил на лопату с силой 100Н.Какую площадь имеет кромка лопаты,если давление на землю оказалось равным 800кПа?
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Ответ(ы):
Гость:
P=F/s s=F/p=100H/800000Па=0,000125 м^3
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