Ответ за 60б. Придумай и запиши рассказ о жизни в древней Руси крестьянина
История
Ответ за 60б. Придумай и запиши рассказ о жизни в древней Руси крестьянина
Ответ(ы):
Гость:
За день крестьянская семья могла сделать очень много дел, они вместе обрабатывали землю, разводили скот, бортничали, охотились, иногда приходилось обороняться от степняков, они брали оружие, какое было и шли в поле ...Каждый член семьи был занят. На городских площадях собиралось вече. Зимними вечерами женщины пряли, мужчины делали домашнюю утварь, вспоминали минувшие дни, слушали сказителей, рассказывающих былины.
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