Какие даты важных событий можно составить из данных цифр 5 3 7 1 6 4 2 клетки напиши ка??ое событие в этом году произошло

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Какие даты важных событий можно составить из данных цифр 5 3 7 1 6 4 2 клетки напиши ка??ое событие в этом году произошло

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