Какие даты важных событий можно составить из данных цифр 5 3 7 1 6 4 2 клетки напиши ка??ое событие в этом году произошло
Окружающий мир
Какие даты важных событий можно составить из данных цифр 5 3 7 1 6 4 2 клетки напиши ка??ое событие в этом году произошло
Ответ(ы):
Гость:
1) 1242 г. - Ледовое побоище с немецкими рыцарями - крестоносцами 2) 1547-венчание на царство Ивана грозного 3) 1735 начало Русско-турецкой войны Больше не знаю)
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