Образуйте от следующих существительных обозначающих профессии мужского рода существительные женского рода der Apotheker, dea Arbeiter,der Dolmetscher,der Gärtner,der Lehrer, der Schauspieler,der Schneider,der Verkäufer,der Arz...

Немецкий язык
Образуйте от следующих существительных обозначающих профессии мужского рода существительные женского рода der Apotheker, dea Arbeiter,der Dolmetscher,der Gärtner,der Lehrer, der Schauspieler,der Schneider,der Verkäufer,der Arzt,der Pianist,der Dichter
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Гость:
Die Apothekerin die Arbeiterin die Dolmetscherin die Gärtnerin die  Lehrerin die  Schauspielerin die  Schneiderin die  Verkäuferin die Arztin die Pianistin die Dichterin
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