Образуйте от следующих существительных обозначающих профессии мужского рода существительные женского рода der Apotheker, dea Arbeiter,der Dolmetscher,der Gärtner,der Lehrer, der Schauspieler,der Schneider,der Verkäufer,der Arz...
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Образуйте от следующих существительных обозначающих профессии мужского рода существительные женского рода der Apotheker, dea Arbeiter,der Dolmetscher,der Gärtner,der Lehrer, der Schauspieler,der Schneider,der Verkäufer,der Arzt,der Pianist,der Dichter
Ответ(ы):
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Die Apothekerin die Arbeiterin die Dolmetscherin die Gärtnerin die Lehrerin die Schauspielerin die Schneiderin die Verkäuferin die Arztin die Pianistin die Dichterin
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