В △ABC ∠B=90∘. Какая из сторон является гипотенузой?
Алгебра
В △ABC ∠B=90∘. Какая из сторон является гипотенузой?
Ответ(ы):
Гость:
Если угол В 90, то сторона AC-гипотенуза
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