Найдите понятия " ремесленник" и "мастер".. Чем мастер отличается от ремесленника?.. Поговорки где встречается слово МАСТЕР СРОЧНО!!!!
Обществознание
Найдите понятия " ремесленник" и "мастер".. Чем мастер отличается от ремесленника?.. Поговорки где встречается слово МАСТЕР СРОЧНО!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Ремесленник- если сказать своими словами,человек работающий на земле) а мастер-это человек, очень хорошо знающий,и на отлично вып. свою определенную работу) У каждого дела свой-мастер)
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