Сколько всего существует четырехзначных чисел, все цифры которых имеют одинаковую четность
Математика
Сколько всего существует четырехзначных чисел, все цифры которых имеют одинаковую четность
Ответ(ы):
Гость:
XXXX На каждом месте могут быть только цифры одинаковой четности(как я понял могут повторяться типо 1111,т.е не только 1357) Четные цифры 0,2,4,6,8 Следовательно,из чётных цифр можно составить 5^4 комбинаций Нечетные цифры 1,3,5,7,9 Тоже 5^4 В итоге получается 2*5^4=2*625=1250 Вроде так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
На месте каких цифр должны быть запятые? По-моему (1) все дело в том, что он не знае?? местных обычаев. Разумеется (2) я (3) вряд ли (4) вернусь...
История
1) Используя текст и иллюстрации, опишите снаряжение рыцаря, замок и его осаду.2) Об??ясните, почему военное дело было в Средние века основным заня...