Сколько всего существует четырехзначных чисел, все цифры которых имеют одинаковую четность

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XXXX На каждом месте могут быть только цифры одинаковой четности(как я понял могут повторяться типо 1111,т.е не только 1357) Четные цифры 0,2,4,6,8 Следовательно,из чётных цифр можно составить 5^4 комбинаций Нечетные цифры 1,3,5,7,9 Тоже 5^4 В итоге получается 2*5^4=2*625=1250 Вроде так.