На месте каких цифр должны быть запятые? По-моему (1) все дело в том, что он не знае?? местных обычаев. Разумеется (2) я (3) вряд ли (4) вернусь раньше следующей недели.
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На месте каких цифр должны быть запятые? По-моему (1) все дело в том, что он не знае?? местных обычаев. Разумеется (2) я (3) вряд ли (4) вернусь раньше следующей недели.
Ответ(ы):
Гость:
1 и 2 мне так кажется
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