На месте каких цифр должны быть запятые? По-моему (1) все дело в том, что он не знае?? местных обычаев. Разумеется (2) я (3) вряд ли (4) вернусь раньше следующей недели.

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На месте каких цифр должны быть запятые? По-моему (1) все дело в том, что он не знае?? местных обычаев. Разумеется (2) я (3) вряд ли (4) вернусь раньше следующей недели.

Автор: Гость