Где применяется поршневой жидкостный насос?

Физика
Где применяется поршневой жидкостный насос?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Применение  1. Окружающей среде: полимер, хлорид железа, нутриент 2.Химическая промышленность:отбеливающее вещество,катализаторы,очищающий реагент,кислота,смолы,минеральные удобрения и т.д 3.Полезные ископаемые:смягчитель,катализатор,пластифицирующие добавки и тд 4.Производство напитков 5.Косметика 6.Новейшие энергетические технологии: дозирование кислотных и щелочных растворов, добавок Поршневые насосы, отличающиеся меньшими эксплуатациями затратами и используемые для дозирования  и впрыскивания жидкости
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Каким близким по смыслу словом можно заменить слово скиталась???? Помогите пожайлуста!!
Ответить
Математика
Сколько всего существует четырехзначных чисел, все цифры которых имеют одинаковую четность
Ответить
Русский язык
На месте каких цифр должны быть запятые? По-моему (1) все дело в том, что он не знае?? местных обычаев. Разумеется (2) я (3) вряд ли (4) вернусь...
Ответить
Биология
Очень срочно сейчас, в подробностях !!! 9 номер
Ответить
История
В 1637 году турецкую крепость Азов взяли Кто? янычары казаки стрельцы драгуны
Ответить