Где применяется поршневой жидкостный насос?

Гость: Гость:

Применение 1. Окружающей среде: полимер, хлорид железа, нутриент 2.Химическая промышленность:отбеливающее вещество,катализаторы,очищающий реагент,кислота,смолы,минеральные удобрения и т.д 3.Полезные ископаемые:смягчитель,катализатор,пластифицирующие добавки и тд 4.Производство напитков 5.Косметика 6.Новейшие энергетические технологии: дозирование кислотных и щелочных растворов, добавок Поршневые насосы, отличающиеся меньшими эксплуатациями затратами и используемые для дозирования и впрыскивания жидкости