Около окружности радиус которой равен корень из 3/2 описан правильный шестиугольн??к. найдите радиус окружности описанной около этого шестиугольника

Геометрия

Около окружности радиус которой равен корень из 3/2 описан правильный шестиугольн??к. найдите радиус окружности описанной около этого шестиугольника

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