Из двух лагерей одновременно навстречу друг другу вышли две группы туристов.Одна группа шла со скоростью 3 км/ч, а другая-4 км/ч.Туристы встретились через 6ч. Каково расстояние между лагерями отдыха?
Математика
Из двух лагерей одновременно навстречу друг другу вышли две группы туристов.Одна группа шла со скоростью 3 км/ч, а другая-4 км/ч.Туристы встретились через 6ч. Каково расстояние между лагерями отдыха?
Ответ(ы):
Гость:
(3+4)*6=42км ответ: 42 км
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