Из двух лагерей одновременно навстречу друг другу вышли две группы туристов.Одна группа шла со скоростью 3 км/ч, а другая-4 км/ч.Туристы встретились через 6ч. Каково расстояние между лагерями отдыха?

Математика

Из двух лагерей одновременно навстречу друг другу вышли две группы туристов.Одна группа шла со скоростью 3 км/ч, а другая-4 км/ч.Туристы встретились через 6ч. Каково расстояние между лагерями отдыха?

Автор: Гость