Дана окружность с центом O. Хорда AB пересекает диаметр CD в точке E. AB ⊥ CD, СЕ=3. Также ??звестно, что AB+CE=CD. Найдите OD.

Геометрия

Дана окружность с центом O. Хорда AB пересекает диаметр CD в точке E. AB ⊥ CD, СЕ=3. Также ??звестно, что AB+CE=CD. Найдите OD.

Автор: Гость