Дана окружность с центом O. Хорда AB пересекает диаметр CD в точке E. AB ⊥ CD, СЕ=3. Также ??звестно, что AB+CE=CD. Найдите OD.
Геометрия
Дана окружность с центом O. Хорда AB пересекает диаметр CD в точке E. AB ⊥ CD, СЕ=3. Также ??звестно, что AB+CE=CD. Найдите OD.
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