Сумма 1 пары вертикальных углов образованных при пересечении двух прямых равна 126 градусов Найдите градусную меру каждого угла полученного при пересечении этих двух прямых
Математика
Сумма 1 пары вертикальных углов образованных при пересечении двух прямых равна 126 градусов Найдите градусную меру каждого угла полученного при пересечении этих двух прямых
Ответ(ы):
Гость:
Т.к. вертикальные углы равны, то 126/2=63 (Это 2 угла). Теперь ищем 3 угол с помощью свойства смежных углов 180-63= 117. 2 будет вертикальный к 3 = 117
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