Решите две задачи ...зарание спасибо...
Математика
Решите две задачи ...зарание спасибо...
Ответ(ы):
Гость:
Первая задача (339-27):2= 156 стоимось одной книги. Чтобы найти другую книгу нужно 339-156 =183 Вторая задача 7* 29=203=48=251
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста! Очень нужно!! При действии срляной кислоты при нагревании н?? смесь MnO2 KMno4 получено 7.84дм3 газа, а при нагревании такой...
Математика
Сумма 1 пары вертикальных углов образованных при пересечении двух прямых равна 126 градусов Найдите градусную меру каждого угла полученного при пер...
Геометрия
Дана окружность с центом O. Хорда AB пересекает диаметр CD в точке E. AB ⊥ CD, СЕ=3. Также ??звестно, что AB+CE=CD. Найдите OD.