На пятых двадцатьседьмых площадь фруктового сада растут вишни,на трёх двадцацьседьмых- сливы, на одной двадцацьседьмых- алыча. Какова площядь фруктового сада, если под вишни, сливы и алыча отведено 100 га.

Математика
На пятых двадцатьседьмых площадь фруктового сада растут вишни,на трёх двадцацьседьмых- сливы, на одной двадцацьседьмых- алыча. Какова площядь фруктового сада, если под вишни, сливы и алыча отведено 100 га.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 5/27+3/27+1/27=9/27=1/3 2) на 1/3 приходится 100 га ⇒ 100*3=300 га - площадь сада.
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