На пятых двадцатьседьмых площадь фруктового сада растут вишни,на трёх двадцацьседьмых- сливы, на одной двадцацьседьмых- алыча. Какова площядь фруктового сада, если под вишни, сливы и алыча отведено 100 га.

Математика

На пятых двадцатьседьмых площадь фруктового сада растут вишни,на трёх двадцацьседьмых- сливы, на одной двадцацьседьмых- алыча. Какова площядь фруктового сада, если под вишни, сливы и алыча отведено 100 га.

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