Образ Манилова кратко пожалуйстаа
Литература
Образ Манилова кратко пожалуйстаа
Ответ(ы):
Гость:
Манилов – сентиментальный помещик, первый «продавец» мертвых душ. Образ Манилова динамически разворачивается из пословицы: человек ни то ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан.
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