Прочитайте опредделите падеж имён существидельных с предлогом подчеркните имена существительные в форме дательного падежа лиса, ползти,к полынье,принялась,по льду,осторожно,у Серой Шейки,замерло,сердце,лиса,подобраться,к воде,м...
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Прочитайте опредделите падеж имён существидельных с предлогом подчеркните имена существительные в форме дательного падежа лиса, ползти,к полынье,принялась,по льду,осторожно,у Серой Шейки,замерло,сердце,лиса,подобраться,к воде,могла,не составьте из данныхслов три предложения запишите их продолжите текст ещё одним -двумя предложениями В.П.Канакина русский язык 2часть 3класс
Ответ(ы):
Гость:
Лиса принялась осторожно ползти по льду (дат.п. окончание -у) к полынье (дат.п. окончание -е). У Серой Шейки (род.пад.) замерло сердце. Лиса не могла подобраться к воде (дат.п. окончание -е). Подчёркиваете ПО ЛЬДУ, К ПОЛЫНЬЕ, К ВОДЕ продолжение: Ода долго ходила по льду, пытаясь подобраться ближе к Серой Шейке. Но лёд был очень тонкий и трещал под ней. Лиса кружилась-кружилась и ушла, решив дождаться сильных морозов. Ну, а то, что надо прочитать - прочитайте, пожалуйста ))) Удачи!
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