Прочитайте опредделите падеж имён существидельных с предлогом подчеркните имена существительные в форме дательного падежа лиса, ползти,к полынье,принялась,по льду,осторожно,у Серой Шейки,замерло,сердце,лиса,подобраться,к воде,м...

Гость: Гость:

Лиса принялась осторожно ползти по льду (дат.п. окончание -у) к полынье (дат.п. окончание -е). У Серой Шейки (род.пад.) замерло сердце. Лиса не могла подобраться к воде (дат.п. окончание -е). Подчёркиваете ПО ЛЬДУ, К ПОЛЫНЬЕ, К ВОДЕ продолжение: Ода долго ходила по льду, пытаясь подобраться ближе к Серой Шейке. Но лёд был очень тонкий и трещал под ней. Лиса кружилась-кружилась и ушла, решив дождаться сильных морозов. Ну, а то, что надо прочитать - прочитайте, пожалуйста ))) Удачи!