Камень летит до дна ущелья 12 секунд. Какова глубина ущелья, если в первую секунду скорость камня была 1m/с ,а с каждой секундой она увеличивается на 0.5 m/с. Заранее спасибо!

Математика

Камень летит до дна ущелья 12 секунд. Какова глубина ущелья, если в первую секунду скорость камня была 1m/с ,а с каждой секундой она увеличивается на 0.5 m/с. Заранее спасибо!

Автор: Гость