Камень летит до дна ущелья 12 секунд. Какова глубина ущелья, если в первую секунду скорость камня была 1m/с ,а с каждой секундой она увеличивается на 0.5 m/с. Заранее спасибо!
Математика
Камень летит до дна ущелья 12 секунд. Какова глубина ущелья, если в первую секунду скорость камня была 1m/с ,а с каждой секундой она увеличивается на 0.5 m/с. Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
12•1=12 (сек) будет лететь не увеличивая скорость. 12•5= 60 (сек) с увеличиванием. 12+60=72 (сек)= 1 мин. 12 сек. будет лететь камень. не забудь поставить класс ;)
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