Путешествия в историю русской детской литературы двадцатого века мы назвали "Нов??е встречи со старыми друзьями".Что нового вы узнали о жизни и о книгах хорошо вам знакомых писателей?Какие книги вам захотелось прочитать? Почему?

Литература
Путешествия в историю русской детской литературы двадцатого века мы назвали "Нов??е встречи со старыми друзьями".Что нового вы узнали о жизни и о книгах хорошо вам знакомых писателей?Какие книги вам захотелось прочитать? Почему?
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Ответ(ы):
Гость:
Конец XIX — начало XX вв. стали временем яркого расцвета русской культуры, ее "серебряным веком" ("золотым веком" называли пушкинскую пору). В науке, литературе, искусстве один за другим появлялись новые таланты, рождались смелые новации, состязались разные направления, группировки и стили. Вместе с тем культуре "серебряного века" были присущи глубокие противоречия, характерные для всей русской жизни того времени. Стремительный рывок России в развитии, столкновение разных укладов и культур меняли самосознание творческой интеллигенции. Многих уже не устраивали описание и изучение зримой реальности, разбор социальных проблем. Притягивали вопросы глубинные, вечные — о сущности жизни и смерти, добре и зле, природе человека. Ожил интерес к религии; религиозная тема оказала сильнейшее влияние на развитие русской культуры начала XX века. Однако переломная эпоха не только обогащала литературу и искусство: она постоянно напоминала писателям, художникам и поэтам о грядущих социальных взрывах, о том, что может погибнуть весь привычный уклад жизни, вся старая культура. Одни ждали этих перемен с радостью, другие — с тоской и ужасом, что вносило в их творчество пессимизм и надрыв.
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