Одна вторая это сложное числительное?
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Одна вторая это сложное числительное?
Ответ(ы):
Гость:
Нет,одна вторая это дробь и она не сложная
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