Скажите пожалуйста,как решается первый пример? По какому принципу? Он уже решен,просто нужно объяснение.
Алгебра
Скажите пожалуйста,как решается первый пример? По какому принципу? Он уже решен,просто нужно объяснение.
Ответ(ы):
Гость:
Первые числа переписали, в конце раскрыли скобки и сократили
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставь пропущенные буквы Найди и подчеркни одной чертой обращения плачет серый В??робей Выйди солнышко скорей
Русский язык
Русский язык
Помогите пожалуйста! Спишите слова, вставляя пропущенные соединительные гласны??. Образец: благ\о\склонный, мыш\е\ловка. Сами слова* Везд.....