Скажите пожалуйста,как решается первый пример? По какому принципу? Он уже решен,просто нужно объяснение.

Алгебра

Скажите пожалуйста,как решается первый пример? По какому принципу? Он уже решен,просто нужно объяснение.

Автор: Гость