Скажите пожалуйста,как решается первый пример? По какому принципу? Он уже решен,просто нужно объяснение.

Алгебра
Скажите пожалуйста,как решается первый пример? По какому принципу? Он уже решен,просто нужно объяснение.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первые числа переписали, в конце раскрыли скобки и сократили
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Разложите на множители 10a+15b-20ab
Ответить
Русский язык
Вставь пропущенные буквы Найди и подчеркни одной чертой обращения плачет серый В??робей Выйди солнышко скорей
Ответить
Русский язык
Одна вторая это сложное числительное?
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! Спишите слова, вставляя пропущенные соединительные гласны??. Образец: благ\о\склонный, мыш\е\ловка. Сами слова* Везд.....
Ответить
Литература
Путешествия в историю русской детской литературы двадцатого века мы назвали "Нов??е встречи со старыми друзьями".Что нового вы узнали о жизни и о к...
Ответить