На заправочную станцию привезли 4800л топлива.В первый день продали 1/4 всего топлив??,а во второй день 1/6.На сколько больше топлива и в какой из двух дней продали на заправочной станции?
Математика
На заправочную станцию привезли 4800л топлива.В первый день продали 1/4 всего топлив??,а во второй день 1/6.На сколько больше топлива и в какой из двух дней продали на заправочной станции?
Ответ(ы):
Гость:
1)4800:4=1200(л)-продали першого дня 2)4800:6=800(л)-продали другого дня 3)1200-800=400(л) Відповідь:на 400л більше продали першого дня
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