На заправочную станцию привезли 4800л топлива.В первый день продали 1/4 всего топлив??,а во второй день 1/6.На сколько больше топлива и в какой из двух дней продали на заправочной станции?

Математика

На заправочную станцию привезли 4800л топлива.В первый день продали 1/4 всего топлив??,а во второй день 1/6.На сколько больше топлива и в какой из двух дней продали на заправочной станции?

Автор: Гость