Расшифровать сплав БрОЗЦ6С5Н1

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Расшифровать сплав БрОЗЦ6С5Н1
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Ответ(ы):
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Бр - сплав меди с легирующими элементами - бронза О3-олово 3% Ц6 - цинк 6% С5 - свинец 5% Н1 - никель 1%
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