Из 23 школьников 17 изучают английский , а 11- немецкий язык. Сколько школьников изучают два языка, если известно, что каждый изучает хотя бы один язык.

Математика
Из 23 школьников 17 изучают английский , а 11- немецкий язык. Сколько школьников изучают два языка, если известно, что каждый изучает хотя бы один язык.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
23-17=6 школьников изучают только немецкий язык. а так как его изучают 11 человек, то разница 11-6=5 как раз даст количество школьников, изучающих 2 языка.
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