Из 23 школьников 17 изучают английский , а 11- немецкий язык. Сколько школьников изучают два языка, если известно, что каждый изучает хотя бы один язык.

Математика

Из 23 школьников 17 изучают английский , а 11- немецкий язык. Сколько школьников изучают два языка, если известно, что каждый изучает хотя бы один язык.

Автор: Гость