0:2412+456*1-78:1+354*0= (678-125*5+781*0)*1= решите по действиям.

Математика
0:2412+456*1-78:1+354*0= (678-125*5+781*0)*1= решите по действиям.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0:2412+456*1-78:1+354*0=378 1)0:2412=0      2)456*1=456       3)78/1=78     4)354*0=0     5)0+456=456     6)456-78=378     7)378+0=378                                                                             (678-125*5+781*0)*1=53  1)125*5=625       2)781*0=0       3)678-625=53       4)53+0=53     5)53*1=53         
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