0:2412+456*1-78:1+354*0= (678-125*5+781*0)*1= решите по действиям.
Математика
0:2412+456*1-78:1+354*0= (678-125*5+781*0)*1= решите по действиям.
Ответ(ы):
Гость:
0:2412+456*1-78:1+354*0=378 1)0:2412=0 2)456*1=456 3)78/1=78 4)354*0=0 5)0+456=456 6)456-78=378 7)378+0=378 (678-125*5+781*0)*1=53 1)125*5=625 2)781*0=0 3)678-625=53 4)53+0=53 5)53*1=53
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