Какой пямятник культуры был создан в древнем мире

Окружающий мир
Какой пямятник культуры был создан в древнем мире
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1.Египетские пирамиды в Гизе. 2.Висячие сады Семирамиды в Вавилоне. 3.Храм Артемиды в Эфесе  4. Статуя Зевса в Олимпии  5. Мавзолей в Галикарнасе  6. Колосс Родосский  7.   Александрийский маяк.
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