Какой пямятник культуры был создан в древнем мире

Гость: Гость:

1.Египетские пирамиды в Гизе. 2.Висячие сады Семирамиды в Вавилоне. 3.Храм Артемиды в Эфесе 4. Статуя Зевса в Олимпии 5. Мавзолей в Галикарнасе 6. Колосс Родосский 7. Александрийский маяк.