Какой пямятник культуры был создан в древнем мире
Окружающий мир
Какой пямятник культуры был создан в древнем мире
Ответ(ы):
Гость:
1.Египетские пирамиды в Гизе. 2.Висячие сады Семирамиды в Вавилоне. 3.Храм Артемиды в Эфесе 4. Статуя Зевса в Олимпии 5. Мавзолей в Галикарнасе 6. Колосс Родосский 7. Александрийский маяк.
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