Попробуй записать формулу для решения задачи: Турист идёт со скоростью 4 км/ч. Какой путь он пройдёт за 5 часов?

Математика

Попробуй записать формулу для решения задачи: Турист идёт со скоростью 4 км/ч. Какой путь он пройдёт за 5 часов?

Автор: Гость