Попробуй записать формулу для решения задачи: Турист идёт со скоростью 4 км/ч. Какой путь он пройдёт за 5 часов?
Математика
Попробуй записать формулу для решения задачи: Турист идёт со скоростью 4 км/ч. Какой путь он пройдёт за 5 часов?
Ответ(ы):
Гость:
Это очень просто. Решение : 5x4=20. Формула: S= VxT S= расстояние V= скорость T= время S=VxT S= 5x4 S= 20
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