Как решить задачу Начерти квадрат площадь которого равна 4 сантиметров в квадрате раскрась его четвертую часть Покажи как это можно сделать по-разному Сколько квадратных сантиметров раскрашенно Чему равна площадь нераскрашенной...
Математика
Как решить задачу Начерти квадрат площадь которого равна 4 сантиметров в квадрате раскрась его четвертую часть Покажи как это можно сделать по-разному Сколько квадратных сантиметров раскрашенно Чему равна площадь нераскрашенной части
Ответ(ы):
Гость:
Сторона квадрата тогда равна 2 см или четыре клетки, всего 16 клеток площадь квадрата, а четвертая часть - это 4 клетки, раскрашен будет 1 см в квадрате, тогда нераскрашенная часть 4-1=3 см в квадрате
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