Сравните героев литературной и народной сказок.Герой народной сказки:1.всегда уходит из дома,чтобы совершить подвиг,пройти испытание;2.преодаливает все трудности на своём пути;3.в пути ему помогают волшебный предметы и помощник...

Литература
Сравните героев литературной и народной сказок.Герой народной сказки:1.всегда уходит из дома,чтобы совершить подвиг,пройти испытание;2.преодаливает все трудности на своём пути;3.в пути ему помогают волшебный предметы и помощники ;4.всегда возвращается изменившимся. Можно ли тоже самое сказать про героя литературной сказки?привидите примеры.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 и 4 там два ответа
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить. Задача #106. Из 2 кг. муки выходит 3 кг. печёного хлеба.Сколько хлеба выйдет из 1 центнера муки? Из 1 тонны муки? ...
Ответить
Математика
Решите уравнение у•60=5620-4120
Ответить
Математика
Ширина прямоугольника 2 см.чему равна длина,еслипериметр прямоугольника 14 см
Ответить
Окружающий мир
Какая страна вела войну с Россией за господство на черном море
Ответить
Математика
780-(м*60):6=70 решить уравнение
Ответить