Сравните героев литературной и народной сказок.Герой народной сказки:1.всегда уходит из дома,чтобы совершить подвиг,пройти испытание;2.преодаливает все трудности на своём пути;3.в пути ему помогают волшебный предметы и помощник...

Литература

Сравните героев литературной и народной сказок.Герой народной сказки:1.всегда уходит из дома,чтобы совершить подвиг,пройти испытание;2.преодаливает все трудности на своём пути;3.в пути ему помогают волшебный предметы и помощники ;4.всегда возвращается изменившимся. Можно ли тоже самое сказать про героя литературной сказки?привидите примеры.

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