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Решите уравнение у•60=5620-4120
Математика
Решите уравнение у•60=5620-4120
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Y=5620-4120/60; y=1500/60; y=25 ответ y=25
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