Составь из слов словосочетания и запиши их укажи падеж существительных мама малы??

Русский язык
Составь из слов словосочетания и запиши их укажи падеж существительных мама малы??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мама- И.п малыш- И .п
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